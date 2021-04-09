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Bursa'da barajların dolmasıyla içme suyuna katkı için açılan su kuyuları devre dışı bırakıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Şu anda kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda yüzde 70, Nilüfer Barajı'nda da yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bugün itibarıyla da kuyu sularını devre dışı bırakıyoruz"

Bursa'da barajların dolmasıyla içme suyuna katkı için açılan su kuyuları devre dışı bırakıldı
AA

Bursa'da kurak geçen 2019 ve 2020'de kentin içme suyu ihtiyacı için kullanılan 155 kuyu, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla devre dışı bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesiyle 1 Eylül 2019'da devreye alınan 155 su kuyusundan toplam 49 milyon metreküp su temin edildi.

Söz konusu barajlardaki doluluk oranlarının son 2-3 aylık yağışlarla artması dolasıyla tüm kuyular devre dışı bırakıldı. Kent genelindeki su şebekesine sadece Uludağ pınarlarından gelerek Doğancı ve Nilüfer barajlarında toplanan kaynak suları verilmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile Doğancı Barajına gelerek mevcut su rezervi hakkında bilgi aldı.

Son iki yılın kurak geçmesine rağmen vatandaşları bir gün bile susuz bırakmadıklarının altını çizen Aktaş, şunları kaydetti:

"Eğer zamanında derin kuyuları açmasaydık daha 2020 yılının başında barajlarımızdaki su tükenecekti. Bu yaptığımız yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli. Nilüfer ve Doğancı barajlarımızın kapasitesi 70 milyon metreküp. Şehrimizin hızlı nüfus artışı ve pandemi sebebiyle 2020 yılı merkez su tüketimimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleşti. Şu anda kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda yüzde 70, Nilüfer Barajı'nda da yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bugün itibarıyla da kuyu sularını devre dışı bırakıyoruz. Projelerini teslim aldığımız ve ihaleye hazırlandığımız Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle inşallah 2050 yılına kadar susuzluk sorunumuz olmayacak. Her ne kadar suyumuz olsa da rehavete kapılmadan tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz."

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