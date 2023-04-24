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Bursa'da bekçilerden kaçan şüpheli dereye atladı

Bursa'da devriye gezen bekçilerden kaçarken dereye atlayan şüpheli, ayağını kırarak yaralandı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi

Bursa'da bekçilerden kaçan şüpheli dereye atladı
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DHA

Bursa'da hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Özgür Y. (23), devriye gezen bekçilerden kaçarken dereye atlayıp ayağını kırarak yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri gence kimlik sordu.

KİMLİK KONTROLÜNDEN KAÇTI

Ekiplerin kimlik kontrolü yaptığı sırada, sorulan sorulara farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli genç, aniden kaçmaya başladı.

DEREYE ATLADI

Yaklaşık 100 metre süren kovalamacanın ardından Özgür Y, yakalanacağını anlayınca ilçeden geçen Gökdere'ye atladı. Bu sırada ayağından yaralanan şüpheli Özgür Y, kaçtığı bekçilerden yardım istedi.

Ekiplerin çağırması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Özgür Y'nin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özgür Y'nin hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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