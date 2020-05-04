Bursa'da binalar arasında sıkışan Aşık Yunus türbesi gün ışığına çıkarılacak

AA

Yıldırım Belediyesindan yapılan açıklamaya göre, 15'inci yüzyılda yaşayan ve mahlas olarak "Aşık Yunus"u kullanan şairin türbesi zamanla binaların arasında kaldı.

Bursa Valiliği, Yıldırım Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında türbenin bulunduğu alan için Yıldırım Belediye Meclisinde imar planı değişikliği kararı alındı. Bu kararla kamulaştırma yoluna gidilerek çevre düzenlemesi yapılmasına imkan tanındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Aşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin edebi istirahatgahlarının, yıkımlarla meydana çıkarılacağını bildirdi.

Aşık Yunus'un kabrinin Karamazak Mahallesinde Yeşil ile Emirsultan külliyeleri arasındaki bölgede bulunduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maalesef kabir, binaların arasında kalmış, dar bir geçitten türbeye ulaşılabiliyor. Biz Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. İlk etapta bir noktada yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkararak ulaşımı da kolaylaştırmış olacağız. Bununla ilgili kamulaştırma sürecini başlattık. Kamulaştırma sürecinin bu yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Akabinde bir nebze olsun türbe bölgesine nefes aldırmış olacağız. İnşallah ilerleyen dönemlerde de daha geniş bir şekilde bir mekana ve imkana kavuşturacağız."

Türbesi, ancak üç apartmanın arasındaki boşluğa doğru açılan dar bir koridordan geçerek ziyaret edilebilen Aşık Yunus'un eserleri arasında "Sordum Sarı Çiçeğe", "Şol Cennetin Irmakları", "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna" gibi ilahiler bulunuyor.