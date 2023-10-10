Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da bir apartmanda 50 kaçak göçmen yakalandı

        Bursa'da bir apartmanda 50 kaçak göçmen yakalandı

        Bursa İnegöl'de polis ekiplerince kaçak göçmenler olduğu belirlenen bir apartmana yapılan baskında Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı. Bu kişilerden 15'inin başka illerde ikamet izni bulunduğu, 35'inin ise kaçak olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir apartmanda 50 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin bir apartmana düzenlediği baskında Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı. Suriye uyruklu vatandaşlardan 15'inin başka illerde ikamet izni bulunduğu, 35 göçmenin de kaçak olduğu belirlendi.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre; belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, binada çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Önceki gün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler apartmana baskın düzenledi. Operasyonda apartmanın çeşitli dairelerinde saklanan Suriye uyruklu 50 göçmen yakalandı.

        35 KAÇAK GÖÇMEN SINIRDIŞI EDİLECEK

        Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriye vatandaşlarından 35'inin kimliği olmadığı, 15'inin ise diğer illerde oturma izinlerinin bulunduğu tespit edildi. Kimliği olmayan 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, oturma izni olan 15 göçmen ise oturma izni bulunduğu illere gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        "İsrail'deki saldırılarda 11 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 11 ABD'li öldü"
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu