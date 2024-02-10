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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bir hırsız camide denediği ayakkabıyı çaldı - Son dakika haberleri

        Bursa'da bir hırsız camide denediği ayakkabıyı çaldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çakıllı Küme Camisi'ne giren bir hırsız, namaz kılan cemaatin ayakkabılarını tek tek deneyerek, kendine uygun olan ayakkabıyı çaldı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:23
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        Denedi denedi çaldı!
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        Bursa’da girdiği camiden ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çakıllı Küme Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren Uğur P. (28), caminin içinde bir süre çevreyi gözetledi. Ayakkabılığa yönelen Uğur P., ayakkabıları teker teker denedi. Kendine uygun olan ayakkabıyı alan Uğur P., arka tarafında bulunan rahleleri de alarak camiden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        AYAKKABI HIRSIZI YAKALANDI

        Gözaltına alınan Uğur P., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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