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Bursa'da bir kadının hastane bahçesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi bahçesinde bir kadının yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bursa'da bir kadının hastane bahçesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
AA

Müdürlükten yapılan açıklamada, "acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşın vefat ettiği" iddiası üzerine açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.

Bursa Şehir Hastanesi kampüs alanı içinde dün saat 10.36 sularında bir kişinin yere düştüğü ihbarının alınmasıyla ekiplerin hareket geçtiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhbar üzerine 112 ve hastane Mavi Kod ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi Kod ekiplerince hastaya gerekli müdahale yapılmış ancak hasta kurtarılamamıştır. Yapılan incelemede, hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık takibinin yine Bursa Şehir Hastanesi'nde yapıldığı belirlenmiştir. Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır."

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