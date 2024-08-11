Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görenler uyuyor sandı öldüğü anlaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Kaçıkçıoğlu İlkokulu bahçesinde uzun süre duvar üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, U.Ö. isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        U.Ö'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #okul bahçesi
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor