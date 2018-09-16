Kaza Bursa-Ankara yolu Mesudiye üst geçitte meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Alperen Bayrama, Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Selçuk Demirok yönetimindeki 66 HD 886 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına düşen Bayrama aynı istikametten gele Yılmaz Tutal yönetimindeki 16 J 6211 plakalı otomobil üzerinden geçti.

Talihsiz çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Alperen Bayram’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası her iki sürücüde ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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