Olay Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesi Tabak sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre daha önce arkadaşına 500 TL borç veren Hikmet K. verdiği borç parayı isteyince arkadaşı Murat C. ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli Murat C. belinden çıkardığı bıçak ile Hikmet K.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan Hikmet k.’yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri şüpheli Murat C.’yi olay yerine yakın bir yerde gözaltına aldı. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Gözaltına alınan Şüpheli Murat C. Emniyette verdiği ifadesinde, “ Daha önce arkadaşım Hikmet’ten borç para aldım. Param olmadığı için borcumu ödeyemedim. Sokak ortasında benden borcunu istemeye başladı. Kısa süre tartıştık daha sonra küfür ve hakaret edip saldırınca kendimi korumak için belimde bulunan bıçakladım, pişman değilim dediği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi devam eden Hikmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Murat C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.