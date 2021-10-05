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Bursa'da boş arazide tabancayla vurulmuş cansız beden bulundu

Bursa'da bir kişi boş arazide tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri soruşturma başlattı

Bursa'da boş arazide tabancayla vurulmuş cansız beden bulundu
Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş bulundu
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AA

Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 4. Ay Sokak'ta boş arazide bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem P. olduğu anlaşıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca ve bir boş kovan bulundu.

Adem P'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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