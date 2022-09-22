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Bursa'da çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinden çalınan kargo kuryesine ait hafif ticari araç, terk edilmiş halde İnegöl ilçesinde bulundu. Aracı çalan şahısların, PTS cihazları tarafından tespitini engellemek için plakayı etiketler yapıştırarak kapattıkları görüldü.

Bursa'da çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar
Çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar
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İHA

Olay sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., aracını park edip üzerinde kontak anahtarını da bırakıp kargo malzemesini müşterisinin adresine teslim etmeye gitti. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan şahıs, karakola giderek çalıntı başvurusunda bulundu. İnegöl’de arka plakası bulunmayan ve ön plakasının kapatılmış olan trafikte seyreden aracı gören sürücüler, durumu polise bildirdiler.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Araç saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Ertuğrulgazi mahallesi Makber sokakta çalışır vaziyette park halinde, devriye atan polis ekiplerince bulundu.

Yapılan incelemede aracın sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinden çalınan araç olduğu ortaya çıktı.

KARGO MALZEMELERİNİ ÇALMIŞLAR

Araç içinde yapılan aramada teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine göre kaçan 3 şüpheliyi arıyor. Araç, sahibine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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