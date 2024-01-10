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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da çatıdan otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı

        Bursa'da çatıdan otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı

        Bursa İnegöl'de anteni düzeltmek için çatıya düşen kişi, dengesini kaybederek otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 06:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 06:14
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        Çatıdan otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

        Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda 4 katlı apartmanın çatısına anteni düzeltmek için çıkan Rıdvan A, dengesinin kaybedip park halindeki otomobilin üstüne düştü.

        AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rıdvan A'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Rıdvan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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