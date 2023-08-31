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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da çayda cansız beden bulundu

        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda cansız beden bulundu

        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda cansız beden bulundu. Erkeğe ait cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:17
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        Bursa'da çayda cansız beden bulundu
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa Çayı'nda Regülatör İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından öğle saatlerinde regülatör kapaklarına takılmış bir cansız beden olduğu görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. AFAD ve Bursa Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, Mustafakemalpaşa Çayı'ndaki cansız bedeni sudan çıkardı.

        Üzerindeki kimlikle Erol Ceylan'a (54) olduğu belirlenen cansız beden, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.

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