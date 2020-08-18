Bursa'da cesedi foseptiğe atılan kişinin cinayetiyle ilgili iki şüpheli daha yakalandı

AA

Polis ekipleri, yaklaşık 4 aydır kendisinden haber alınamayan ve cesedi kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte bulunan Sezai Katmer'i (45) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Erkan K'nin (52) ifadesini aldı.

Zanlı Erkan K'nin, bir süre cezaevinde yatan Katmer'in zeytin bahçesiyle ve ürünlerin satışıyla ilgilendiği, daha sonra bu konudaki alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada ise cinayetin işlendiği iddia edildi.

Yapılan araştırma ve şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili katil zanlısına yardım ettiği ileri sürülen A.A. ve A.A. da Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Sezai Katmer'i arama çalışmaları kapsamında 12 Ağustos'ta foseptikte bir ceset olduğunu fark etmiş, AFAD ekipleri tarafından çıkarılan el ve ayakları bağlı cesedin Katmer'e ait olduğu tespit edilmişti. Öldürüldüğü belirlenen Katmer'in cinayetiyle ilgili zanlı Erkan K. dün Gemlik ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı.