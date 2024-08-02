Bursa'da çevreyi kirleten kişilere mıntıka temizliği yaptırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, atıklarla çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 kişiye mıntıka temizliği yaptırıldı ve cezai işlem uygulandı.
Giriş: 02.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevreyi kirletenlere ders gibi ceza verildi.
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İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanayi atıklarının çevreye atılmasıyla ilgili takip başlatan belediyeye bağlı zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
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Ekipler, denetim esnasında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda seyreden motosikletli hurdacıların çevreye boya tozu ve moloz atığı bıraktığını tespit etti.