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        Haberler Gündem Bursa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:54
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        Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı
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        Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde Mevlüt K. ile husumetlileri Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K. (45) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlüt K'nin tabancayla ateş açarak vurduğu Bülent K, Ömer S. ve Hikmet K. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personelince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Bülent K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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