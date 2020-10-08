Bursa'da cinayet işleyip intihar eden arkadaşına yardım etmekle suçlanan sanık yargılanıyor

AA

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Özcan Ç'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Öldürülen Özlem M'nin ailesi, taraflar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Özcan Ç. savunmasında, kebap salonu işlettiğini, intihar eden Osman K. ile salonuna mermer yaptırdığında tanıştıklarını anlattı.

Osman K'nin özel hayatıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını ileri süren Özcan Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Olay tarihinde bana Gemlik'ten sipariş aldığını, ölçü almaya gideceğini, kendi aracının evraklarının eksik olduğunu söyleyerek onu götürmemi istedi. Kendisini kırmayıp götürdüm. Yol boyunca işlerden konuştuk. Pandemi dolayısıyla iş yerim kapanmak üzereydi. Bana, 'Buralarda büyük bir fabrikaya girersen en azından aylık maaşın olur' dedi. Fabrikanın önüne geldiğimizde, 'Sen iş başvurusu yap git, benim işim uzun sürer' dedi. Ben fabrikaya girerken, elinde telefon sağ tarafa doğru bakıyordu. Bana nereden iş aldığını söylememişti. Ben içeri girip başvuru için form aldım ancak orada doldurmadım. Çocuklarıma danışmak için alıp döndüm. Osman'ın maktulle görüştüğünü ve beraber olduklarını bilmiyordum. Böyle bir olay yapacağından da haberim yoktu. Bu konuda Osman'la hiç konuşmadık. Bilsem, engel olmak için elimden geleni yapardım. Ben de genç yaşta eşimi kaybettim. En azından olay yerine götürmezdim. Girişte kimliğimi ve aracın ruhsatını bırakarak girdim, böyle bir şey yapacak olsam niye kimliğimi açık vereyim."

Özlem M'nin annesi, babası ve kızı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen fabrika çalışanı Ahmet S, temizlik yaptığı sırada yukarıdan kendisine, güvenlik görevlisi Özlem M'nin kulübesinde olup olmadığının sorulduğunu söyledi.

Kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördüğünü aktaran Ahmet S, "Anahtar istedim. Anahtar geldi ve kapıyı açtığımda Özlem bir tarafa gitmişti, yüzünü göremediğim bir abi kapı tarafına gitmişti. Yerde silah vardı. Çığlık atıp çıktım ve ambulans çağırmalarını söyledim." dedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksik belgelerin tamamlanmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gemlik Serbest Bölge'de 23 Mart'ta, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı Osman K. (46),barışmak istediğini söyledi. Aldığı ret cevabı üzerine kadını tabancayla vuran Osman K, daha sonra kendisine de ateş etti. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, Osman K'nin olay yerine Özcan Ç. ile geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan Özcan Ç, daha sonra tutuklandı.