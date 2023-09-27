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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Minibüsle ezemediği husumetlisini 30 yerinden bıçakladı sonra da teslim oldu!

        Bursa'da dehşet! Minibüsle ezemedi 30 yerinden bıçakladı!

        Bursa'da, bisikletli bir kişi sokak ortasında 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Husumetlisi olduğu bisikletli kişiyi minibüsü ile sokak sokak kovalayıp bir ara sokakta sıkıştırınca bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden eski kamyon şoförü H.Ş. polise giderek teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:57
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        Minibüsle ezemedi 30 kez bıçakladı!
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        Bursa'da olay edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak aydınlatmalarının çok olmadığı bir ara sokakta kavga eden 2 kişiden biri, diğeri tarafından defalarca bıçaklanıp yere yığıldı.

        MAHALLELİ POLİSE BİLDİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre bağrışmalar üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde ağır yaralı bir kişinin yattığını fark edince polise ve 112 ambulansına haber verdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Katil zanlısı Hasan Ş., polise gidip teslim oldu.
        Katil zanlısı Hasan Ş., polise gidip teslim oldu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri yaralının Mustafa Çikin olduğunu belirledi. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Çikin kurtarılamadı.

        ZANLI, POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen eski kamyon şoförü Hasan Ş. olay yeri adresini verip birini bıçakladığı söyleyerek teslim oldu.

        BİSİKLETLE EZMEYE ÇALIŞMIŞ

        Hasan Ş., aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi olduğu Mustafa Çikin'i bisiklet kullanırken gördüğünü minibüsü ile ezmek istediğini uzun süre kovaladıktan sonra Hasanbey Mahallesinde bir ara sokakta sıkıştırıp bıçakladığını söyledi.

        30 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

        Otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan Mustafa Çikin'in vücuduna 30 bıçak darbesi aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Ş.'nin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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