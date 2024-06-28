Bursa'da denizde cansız beden bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde cansız erkek bedeni bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cansız bedenin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı
Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda kıyıya yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün su altı dalış ekibi, söz konusu kişiyi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 70 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cansız bedenin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.