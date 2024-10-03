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        Haberler Gündem Bursa'da dere içinde cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da dere içinde cansız erkek bedeni bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki derede cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:30
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        Dere içinde cansız beden bulundu
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        Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi Gökdere'de bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kadir Bingöl (46) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bingöl'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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