Bursa'da devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Musa Erdoğan (49) yönetimindeki 45 TA 682 plakalı tır, İstanbul-Bursa kara yolu Karsak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada hafif yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tırda yüklü kargoların yola saçılmasıyla yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar açıldı.Kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR