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        Haberler Gündem Bursa'da domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Bursa'da bir araç domuza ve ağaca çarptı: 2 ölü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 02:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:57
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        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
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        Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağında, Recai Ekin (47) yönetimindeki hafif ticari araç, domuza, ardından da yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Bedrettin Çelebi (53) de kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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