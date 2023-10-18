Bursa'da bir araç domuza ve ağaca çarptı: 2 ölü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domuza, ardından ağaçlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağında, Recai Ekin (47) yönetimindeki hafif ticari araç, domuza, ardından da yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Bedrettin Çelebi (53) de kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.