Bursa'da eğlence mekanlarına Kovid-19 denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.Uygulama kapsamında, birçok eğlence mekanı denetlendi, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı.Ekipler, mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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