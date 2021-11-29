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Bursa'da Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), "Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" kurmaya hazırlanıyor. 615 bin euroluk yatırımla kurulacak merkezde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor

Bursa'da Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi kurulacak
AA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezinde (BUTGEM) 615 bin euroluk yatırımla kurulacak "Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUTGEM'in farklı alanlarda ilin ihtiyacı olan sektörlerde insan kaynağı geliştiren bir merkez olduğunu söyledi.

Geçen yıl Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle sektörel mükemmeliyet merkezleri çağrısının açıldığını aktaran Karahan, BUTGEM ve BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortaklığı olarak "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" projesiyle başvuru yaptıklarını belirtti. Projenin kabul gördüğünü ifade eden Karahan, Aralık ayında sözleşmenin imzalanacağını ve bundan sonraki süreçte eğitim materyalleri ile faaliyetlerinin hazırlanacağını kaydetti.

TOGG'un yatırımının Bursa'da olması, otomotiv ana sanayi firmalarının hibrit ve elektrikli araçlar yatırımına girmesiyle sektörün çok hızlı büyüyeceğini vurgulayan Karahan, "Böyle bir eğitim alanının hem Bursa hem de ülkemiz için insan kaynağı ihtiyacına çözüm sağlayacağını düşünüyoruz. Bu projeyi, bu ihtiyacı öngörerek başlatmış olduk" dedi.

'ANİ BİR İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI DOĞACAK'

Otomotiv sektörünün dönüşüm süreci içine girdiğini anlatan Karahan, fosil yakıtlardan ziyade daha çok elektrikli araçlara doğru giden bir eğilim olduğuna işaret etti.

Karahan, "Bu da bu sektörün yakın gelecekte birdenbire büyümesi anlamına geldi. Bu alana özel insan kaynağı yetiştirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Biz de bunu fark ettik. İlk etapta BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 'Hibrit ve Elektrikli Araçlar' 2 yıllık ön lisans programı açtık. Bu program hem üretim sektörüne hem de yan sanayiye ara eleman geliştirme amacını taşıyor. Bu sektörün servis ağları, şarj istasyonları tarafı da var. Burada da çok ciddi anlamda ani bir insan kaynağı ihtiyacı doğacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Hibrit ve elektrikli araçlarda çok yüksek voltajlı akü ya da batarya bulunduğunu bildiren Karahan, elektrikli araçların otomasyon ve elektroniğinin fosil yakıtlı araçlardan farklı olduğu için daha farklı eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Yurt dışındaki örneklere bakıldığında bu alanda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 şeklinde sınıflandırılmış eleman yetiştirildiğini kaydeden Karahan, "Seviye 1 ​​​​​​​doğrudan​​​​​​​ yüksek voltajın yer aldığı sistemlere ve bataryaya müdahale eden, seviye 2 elektrik akımının geçtiği kısımlara müdahale eden, seviye 3 de aracın mekanik aksamlarına müdahale eden teknisyen personel diye adlandırılıyor. Bu araçların elektrikli ve içinde yüksek voltajlı sistemler olmasından dolayı araca müdahale edecek kişinin mutlaka sertifikasyon programından geçmesi gerekiyor. Bu nedenle bu sektördeki teknik personelin yetişmesi için özel bir eğitim altyapısı ve içeriği gerekiyor. Biz de bunu görerek bu projenin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başladık" dedi.

HIBRIT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ EĞİTİM ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Projenin eğitim materyalleri kısmında hibrit, elektrikli ve otonom araçlarla ilgili eğitim materyallerinin olacağını, hibrit ve elektrikli araçlarda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 personel teknisyen yetiştirmek için bütün içeriği oluşturacaklarını aktaran Karahan, bazı derslerin sanal gerçeklik ortamında verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Karahan, onaylanan projenin gelecek ay sözleşmesinin imzalanacağı bilgisini vererek, "Projemiz toplamda 615 bin euroluk bir yatırım içeriyor. Projemizin 3 ana ayağı var. Birinci ayağı hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim altyapısı oluşturmak. Sertifikalı eğitimleri verebileceğimiz ve BUTGEM'in bu alanda da sürekli meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarını açabileceği bir eğitim altyapısı oluşturacağız. Eğitim içeriklerinin oluşturulmasının ardından kursiyerlere yönelik çalışmaya başlayacağız. Proje boyunca 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 kursiyerin sertifika almasını sağlayacağız" dedi.

Karahan, bu eğitimlerle servis ağlarında oluşacak ihtiyacı kısa vadede karşılayabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kurulacak merkeze değinen Karahan, "Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uygulama oluyor. Sektör büyüdükçe bu tür merkezlerin sayısı da artacaktır. Biz burada proaktif davrandık ve 1-1,5 yıl önce bu projenin hazırlığıyla ilgilenmeye başladık. Çünkü elektrikli araçların pazar payının kısa sürede artması bekleniyor. Bu merkez bu alandaki eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitimlerin açılmasıyla ​​​​​​​BUTGEM, TOGG yatırımı başta olmak üzere bu sektöre katkı koyacak" değerlendirmesinde bulundu.

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