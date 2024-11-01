Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da evde korkutan yangın: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Bursa'da evde korkutan yangın: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

        Bursa İnegöl'de üç katlı apartmanın ikinci katında oturan çocuklar, çakmakla oynarken yangın çıkardı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 01:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 02:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde korkutan yangın: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; alevlerin büyümesi üzerine çocukların çığlıklarını duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını kendi çabasıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen anne, 6 yaşındaki Baran Ç, 10 yaşındaki Ecrin Ç. ve diğer iki çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YANGIN, ÇOCUKLAR ÇAKMAKLA OYNARKEN ÇIKTI

        Çocukların yatak odasında çakmakla oynarken çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler