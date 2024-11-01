Bursa'da evde korkutan yangın: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Bursa İnegöl'de üç katlı apartmanın ikinci katında oturan çocuklar, çakmakla oynarken yangın çıkardı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; alevlerin büyümesi üzerine çocukların çığlıklarını duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını kendi çabasıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen anne, 6 yaşındaki Baran Ç, 10 yaşındaki Ecrin Ç. ve diğer iki çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YANGIN, ÇOCUKLAR ÇAKMAKLA OYNARKEN ÇIKTI
Çocukların yatak odasında çakmakla oynarken çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.