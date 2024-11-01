Bursa'da evde korkutan yangın: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; alevlerin büyümesi üzerine çocukların çığlıklarını duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını kendi çabasıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen anne, 6 yaşındaki Baran Ç, 10 yaşındaki Ecrin Ç. ve diğer iki çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.