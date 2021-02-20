Bursa'da evde ölü bulunan kadının gözaltına alınan ağabeyi ve yengesi adliyede

AA

Küçükkumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine gittikleri evde, ölü buldukları Saniye Kaçar'ın (66) ağabeyi E.Ç. (69) ile yengesi G.Ç'yi (55) gözaltına alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sorgusunu tamamladı.

Çapraz sorguda, darbettikleri Kaçar'ın kavga sırasında yere düştüğünü ve hayatını kaybettiğini itiraf eden ağabey ve yenge, Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet ve sağlık ekiplerinin yatakta ölü bulduğu, vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Kaçar'ın aynı evde yaşayan ağabeyi ve eşi gözaltına alınmış, şüphelilerin ifadelerinde, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtilmişti.