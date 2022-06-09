Evinden kötü kokular gelen kadın ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Olay dün saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın, yalnız yaşadığı evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılık

tan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla içeri girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede vücudunda silah ya da kesici alet yarası bulunamayan Hatice Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü öne sürüldü. Komşuları ise Arslan'ı en son iki hafta önce gördükleri belirtti.

Hatice Arslan'ın cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.