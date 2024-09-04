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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da fenalaşıp düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da fenalaşıp düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü

        Bursa'da seyir halindeyken bir anda fenalaşan sürücü, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 04:21 Güncelleme: 04.09.2024 - 04:21
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        Fenalaşıp düştüğü traktörün altında kaldı; kurtarılamadı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, fenalaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman (68), yaşamını yitirdi. Traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu.

        KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, traktörüyle evine doğru seyir halindeyken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü.

        İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçip, park halinde bulunan minibüs ve otomobile çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Karaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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