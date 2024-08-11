Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün markete girmek için park ettiği sırada freni boşalan TIR, hareket ederek önce enerji nakil hattı betonu direğine, ardından park halindeki 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.08.2024 - 02:23 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:23 facebook

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