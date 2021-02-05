Bursa'da gençler sabah namazında buluştu

AA

Ulu Camii'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın da katıldığı sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Daha sonra cami yanındaki Orhan Parkı'nda basın açıklaması düzenleyen gençler adına konuşan TÜGVA Bursa Başkan Vekili Murat Atlı, farklı fikirlere sahip gençler olduklarını ancak hiçbir zaman ayrıştırmanın, ötekileştirmenin tarafı olmadıklarını söyledi.

Atlı, hiçbir zaman vandalizmin ve provokasyonun yanında durmadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz mühendisiz, avukatız, akademisyeniz, hakimiz, bilim adamıyız ama hiçbir zaman devletimizin karsısında, menhus ve menfurların yanında değiliz. Bursa gençliği olarak rektörlük bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız. Hiç kimsenin bu devletin polisine 'katil' diyemeyeceği, polis arabasını tahrip edemeyeceği, milli ve manevi değerleri 'özgürlük hikayesi' ile aşağılayamayacağı, kendi gibi düşünmeyenlerin özgürlük düşüncesini önemsemeyerek fişleme yapamayacağını, istibdat diyenlerin dün de bugün de karanlık mahfillerin oyuncağı olarak ülkeye zarar veremeyeceklerini hatırlatarak, terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz."

Bu toprakların irfanıyla mayalanmış Bursa gençliği olarak devletin ve polisin yanında olduklarını vurgulayan Atlı, "Hürriyet istiyoruz' diyenlerin Boğaziçili arkadaşlarımızı nasıl fişlediğini, 'sanat' diyenlerin değerlere saygısızlığını, 'seçim istiyoruz' diyenlerin milletin seçimine nasıl itiraz ettiklerini görüyoruz. Genciz ve sizin gibi düşünmüyoruz. Kalemde, kelamda ve sandıklarda cevabımızı veriyoruz. İtirazı olanların eylemlerini yapma özgürlüğünü savunurken, eylem yapmanın devlete 'katil' diyerek, fişleme yaparak, yakarak ve yıkarak olmayacağını biliyoruz. Samimi Boğaziçi Üniversiteli arkadaşlarımıza terör örgütlerine, terör örgütleri aparatlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederken, Üniversitelerin, öğrencilerin olması için hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.