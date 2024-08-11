Bursa'da hediyelik eşya mağazasında yangın çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 11.08.2024 - 06:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 06:30
Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki hediyelik ev eşyası satılan mağazada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Kundaklama iddiası üzerinde durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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