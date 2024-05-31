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        Haberler Gündem Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Bursa'da iki katlı evdeki yangında yaşlı kadın öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında 97 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 06:56 Güncelleme: 31.05.2024 - 06:56
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        Evdeki yangında yaşlı kadın öldü
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        Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evin üst katındaki 2 odada etkili olan yangının söndürülmesinin ardından ekipler, burada yaşayan 97 yaşındaki Fintoz Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının yeğeni İsmet Mutlu, olayın ardından gazetecilere, gürültü üzerine sokağa çıktıklarında yangını gördüklerini, olayda amcasının eşini kaybettiklerini söyledi.

        Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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