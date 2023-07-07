Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada aralarında yayaların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde E.Ö. (18) yönetimindeki motosiklet ile M.I. (28) idaresinde motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra motosikletlerden birinde bulunan A.G. (18) ve araçların savrularak çarptığı yayalardan Z.C. (37) ile B.C. (40) yaralandı.
Durumun bildirilmesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.