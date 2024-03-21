Bursa'da ilginç kaza: Otomobil dik şekilde asılı kaldı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Dik kalan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Ulu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Çekirge Mahallesi Çarık Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu.
Dik şekilde kalan otomobilin içerisinde sıkışan Ulu'yu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Mehmet Ulu'yu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Ulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç ise kullanılamaz hale geldi.