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        Haberler Gündem Bursa'da iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bursa'da iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:37
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        İş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü
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        Dutluca Mahallesi'ndeki orman ve arazi yollarında tesviye ve düzenleme çalışması yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait H.G. idaresindeki iş makinesinin motorundan alev çıktı.

        Dumanı gören operatör, araçtan inerken alevler zeytinliğe sıçradı.

        Greyder ve tankerlerle mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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