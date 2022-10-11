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Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da işçi servisi ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarptı. Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Bursa'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekstil işçilerini taşıyan Ömer A. idaresindeki servis aracı, 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Samanlı Kavşağı'nda Hayrullah Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi.

AA'nın haberine göre; kazada kamyonet sürücüsü Hamdullah Ö. ve yanında bulunan Yılmaz Ö. ile serviste bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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