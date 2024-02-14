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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da kaçak çikolata imalathanesine baskın: 2 gözaltı

        Bursa'da kaçak çikolata imalathanesine baskın: 2 gözaltı

        Bursa'da kaçak çikolata üreten imalathaneye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskında ele geçirilen, paketlenmiş ve açık haldeki 26 bin 160 çikolata, imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 07:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 07:04
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        Kaçak çikolata imalathanesine operasyon: 2 gözaltı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak çikolata ürünleri üreten bir imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler esnasında bir depodaki durumdan şüphelendi. Ekipler, bunun üzerine cumhuriyet savcılığından izin alarak imalathaneye baskın düzenledi.

        RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ORTAMDA KAÇAK İMALAT

        AA'nın haberine göre; operasyonda, imalathanede ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda kaçak çikolata imalatı yapıldığı tespit edildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

        Üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K. (16) gözaltına alındı.

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