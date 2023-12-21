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        Haberler Gündem Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon: 4 gözaltı - Güncel haberler

        Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon: 4 gözaltı

        Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak tütüncülere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 milyon TL değerinde tütün ve malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 01:06 Güncelleme: 21.12.2023 - 01:06
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        Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon: 4 gözaltı
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde M.D. (47), S.D. (21), A.C. (33) ve V.Y.'yi (42) takibe aldı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 4 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

        Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 425 kilo kaçak tütün, 2 adet sigara sarım makinesi, 2 adet sigara makinesine bağlı vakumlu hava kompresör makinesi, 1 adet tütün karıştırma makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet elektronik tartı, 800 bin adet boş makaron, 22 bin adet boş sigara filtresi, 188 bin 100 adet boş sigara paketi, 981 adet çeşitli milimetrede elektronik sigara likidi, 2 bin 163 adet bandrolsüz sigara paketi, 13 adet elektronik sigara, 1865 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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