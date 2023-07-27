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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kadınlar birbirine girdi! O anlar kamerada

        Bursa'da kadınlar birbirine girdi!

        Bursa'da kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları araya girenler ayıramadı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:59
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        Kadınların saç saça baş başa kavgası! Araya girenler ayıramadı
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        Bursa’da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

        Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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