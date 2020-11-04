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AA

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Remzi S, Fatih S, Fuat S. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS'le bağlanan maktul Metin Orcan'ın oğulları Enver ve Önder Orcan, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Tanık Aykut G, olay günü maktul Orcan'ın motosikletle seyrederken dükkanlarının önünde düştüğünü anlattı.

Orcan'ın kalbinin üzerinde yara olduğunu gördüğünü belirten tanık, "İnsanlık namına kendisine yardım ettim. Olayın öncesini bilmiyorum." dedi.

Olay günü sanıkların silah aldığı dükkanın sahibi Yaşar K. ise "Olay tarihinde sanıklar silah almak için dükkanıma geldiler. Bu süre boyunca öldürme olayıyla ilgili aralarında herhangi bir konuşma olmadı. Daha sonra polisler tarafından yakalandıklarını öğrendim. Olaya ilişkin bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Fuat S, avukatın sorusu üzerine, maktulün bıçaklandığı olay yerinde kirada oturdukları 3 evin bulunduğunu ifade etti.

Maktulün evinin ise bölgeye uzak olduğunu anlatan sanık, "Olay tarihinde maktul motosikletle gelirken bizi görmesi üzerine motosikleti üzerimize sürdü." dedi.

Tahliyesini istediğini belirten tutuklu sanık Onur S. de "Benim eski eşim olan Rabia'yı, ben maktulü öldürmeden önce kendisiyle ayrı yaşadığımız sırada başka birine verdiler. Rabia'yla ortak çocuğumuz vardır. Doğduktan sonra eşim çocuğa hiç bakmadı." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrilmiş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Orcan'ın öldüğünü tespit etmişti.

Hastane morguna kaldırılan Orcan'ın göğsündeki yaranın bıçak yarası olduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan polis ekipleri, Orcan'ın husumetli olduğu damadı Onur S'yi gözaltına almıştı.

Olaya karıştığı belirlenen Onur S'nin babası Remzi S. (46) ağabeyi Fuat S. (28) ve kardeşi Fatih S. (20) de polis ekiplerince bağ evinde gözaltına alınmış, yapılan aramada pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı öne sürülen bir bıçak ele geçirilmişti.