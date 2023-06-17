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Bursa'da kayınpeder, damadını boğazından bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'da kayınpeder-damat arasındaki husumet kanlı bitti. Sokak ortasında tartıştığı kayınpederi tarafından boğazından bıçaklanan damat, olay yerinde yaşamını yitirdi

Bursa'da kayınpeder, damadını boğazından bıçaklayarak öldürdü!
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AA

Bursa'da kayınpederi tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaştı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçakladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan H.C, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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