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        Haberler Gündem Bursa'da kayıp kişinin cansız bedeni devrilen traktörünün altında bulundu - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranıyordu! Traktörün altında ölü bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, devrilen traktörünün altında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:32
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        Kayıp olarak aranıyordu! Traktörün altında ölü bulundu
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        Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem Akyol (45), 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

        Akyol'un aradan 2 gün geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarında Akyol'un traktörünün Yalova'nın Elmalık köyü yakınlarında devrildiği, cansız bedenin ise traktörün altında olduğu belirlendi.

        Akyol'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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