Olay \u0130neg\u00f6l e ba\u011fl\u0131 Yenice Mahallesi nde meydana geldi. Ara\u00e7taki kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi ya da ki\u015filer, apartman\u0131n \u00f6n\u00fcne gelip, ate\u015f a\u00e7t\u0131. Silahl\u0131 sald\u0131rganlar olay yerinden plakas\u0131 belirlenemeyen ara\u00e7la uzakla\u015f\u0131rken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede olay yerinde 7 bo\u015f kovan bulundu. Mermiler, 3 katl\u0131 apartman\u0131n duvarlar\u0131na ve baz\u0131 dairelerin camlar\u0131na isabet etti. Sald\u0131r\u0131 sonucunda \u00f6len ya da yaralanan olmad\u0131. Polis ekipleri, silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 yapan ki\u015fileri yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.