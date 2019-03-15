Örgüt evinde saklanıyordu

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, ekipler 13 Şubat 2019 sabahı, eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.