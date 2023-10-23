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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, taksiye ve yayalara çarptı: 5 yaralı

        Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, taksiye ve yayalara çarptı: 5 yaralı

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, önce ticari taksiye sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada aralarında hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:16 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:16
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        Kontrolden çıkan minibüs, taksiye ve yayalara çarptı: 5 yaralı
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        Bursa'da ticari taksiye ardından da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı, kazada hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        ÖNCE TAKSİYE SONRA YAYALARA ÇARPTI

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Hasan M. idaresindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen aynı aileden Hannan Sido, Feyzi Sido ile Zeynep Süleyman'a çarptı ve yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafasından yaralı olduğu görülen minibüs sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'nın haberine göre; kazada takside bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir yolcu ile yayalar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan Zeynep Süleyman'ın hamile olduğu, sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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