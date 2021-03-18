Bursa'da kurulu firma dünyanın önemli savunma sanayisi üreticilerine su jeti makinesi ihraç ediyor

Mustafa Özkan öncülüğünde aile şirketi olarak 2004 yılında kurulan firma, yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından su jeti makinesinde seri üretime geçti. Özellikle su jeti makinesinin "kalbi" olarak nitelendirilen pompa kısmını da üretmeyi başaran firma, Türkiye'de ithalatın önüne geçerken 40 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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