Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

AA

Özellikle kentin kuzey ve doğusundaki yerleşim birimlerinde zaman zaman toz bulutu görüldü.

Vatandaşlar, lodosun hızını artırdığı yerlerde yürümekte güçlük çekti.

Sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

- Bursa ve çevre iller için meteorolojik uyarı

Lodosun, Bursa ile Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre bu illerde lodosun saatteki hızı 70 kilometreye ulaşacak. Saatteki hızı 90 kilometreye varan kısa süreli fırtına da görülebilecek.