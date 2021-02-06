Bursa'da kuyumcudan silahlı soygun yapan iki kişi tutuklandı

AA

Panayır Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına kar maskesi takıp giren ve pompalı tüfeke içeridekileri tehdit edip bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını çalan K.B. (23) ve A.S'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

4 Şubat'ta kuyumcuya girip soygun gerçekleştirilen zanlılar, plakasız bir otomobille olay yerinden kaçmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevredeki kameralar vasıtasıyla 2 bine yakın otomobili incelemesiyle kaçtıkları araç tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp büro amirliklerinden polisler ile Yunus timleri, kiralık olduğu tespit edilen otomobili şirkete teslim etmeye gelen K.B'yi, ardından da K.B'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı olduğu iddia edilen A.S'yi ise kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında yakalamıştı.

Soygunda kullanılan pompalı tüfekler, kıyafet ve çalınan ziynet eşyaları, İsmetiye Mahallesi'ndeki bir su kanalında gizlenmiş halde bulunmuştu.