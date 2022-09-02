Makas atan otomobil dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı.