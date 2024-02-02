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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da makineye elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

        Bursa'da makineye elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

        Bursa İnegöl'de bir mobilya atölyesinde çalışan işçi, spiral makinesine sağ elini kaptırdı. Feci kazada 4 parmağı kopan işçi, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:29
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        Makineye elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

        Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Orhan I. (36), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı.

        DHA'nın haberine göre; sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Orhan I, burada yapılan müdahalenin ardından parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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